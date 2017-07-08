بفرمان من الداخلية.. ممنوع الاقتراب من فندق الأهلي

كثفت قوات أمن الأسكندرية، من تواجدها، في محيط فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مدينة برج العرب بالاسكندرية، تحسبًا لحدوث طوارئ، قبل مواجهة المارد الأحمر لنظيره القطن مسا اليوم السبت على ملعب برج العرب.

قوات الأمن تكثف من تواجدها في محيط الفندق

وقامت قوات الأمن، بعمل 3 كمائن في الاتجاه المؤدي إلى فندق إقامة النادي الأهلي، كما شهد محيط الفندق حالة من الترقب مع منع أي فرد من الدخول غير نزلاء الفندق والعاملين به.

الأهلي يستضيف القطن

ويستضيف الأهلي، نظيره القطن الكاميروني، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موقف الأهلي في جدول المجموعة

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فيحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وينفرد زاناكو الزامبي بصدراة المجموعة وفي جعبته 11 نقطة.