“الكاف” يوافق على طلب الأهلي قبل مواجهة القطن

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، على ارتداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارة سوداء، خلال مباراة المارد الأحمر أمام القطن الكاميروني، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب.

كانت إدارة الأهلي، قد طلبت من “كاف”، الموافقة على ارتداء اللاعبين شارات سوداء، والوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الفريق الأحمر اليوم، وذلك حدادًا على أرواح شهداء رفح الذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي.

وشدد محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بضرورة ارتداء جميع أفراد الفريق الشارات السوداء في المباراة.

ويستضيف الأهلي، نظيره القطن الكاميروني، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي القطن الكاميروني في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، أما الوداد المغربي فيحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وينفرد زاناكو الزامبي بصدراة المجموعة وفي جعبته 11 نقطة.