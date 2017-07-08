بالصور.. علامات الجدية تظهر على “صلاح” خلال مرانه الأول مع ليفربول

شهد اليوم السبت، المران الأول للدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وروما الايطالي السابق، والمنضم حديثًا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وتواجد صلاح، ضمن كتيبة الريدز، لبد تحضيرات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد، تحت قيادة ألمانية بزعامة يورجن كلوب، المدير الفني لليفر.

وظهر صلاح، رفقة زملاؤه في الفريق، وارتدى القميص الخاص بليفربول، وظهرت عليه ملامح الجدية في التدريبات، حيث سيواجه لاعب منتخب مصر تحدي كبير، هذا الموسم، للدخول في تشكيلة الفريق الإنجليزي،وسط مخبة من أفضل نجوم العالم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي،صورًا لمران اليوم، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليظهر صلاح في المران الأول له مع كتيبة الريدز.

كان صلاح، قد انضم إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، لمدة 5 مواسم، قادمًا من روما الايطالي، في صفقة باتت هي الأغلى في تاريخ قلعة الأنفليد، حيث دفعت إدارة الريدز مبلغًا ماليًا وصلت قيمته إلى 42 مليون استرليني، لتصبح صفقة انتقال صلاح إلى صفوف ليفربول هي الأغلي عربيًا ومصريًا حتى الآن.