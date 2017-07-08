اخبار النادي الاهلى

بالصور.. علامات الجدية تظهر على “صلاح” خلال مرانه الأول مع ليفربول

كتب منة عبد العزيز
- يوليو 8, 2017 3:02 م
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صلاحصلاح

شهد اليوم السبت، المران الأول للدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وروما الايطالي السابق، والمنضم حديثًا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

صلاح

وتواجد صلاح، ضمن كتيبة الريدز، لبد تحضيرات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد، تحت قيادة ألمانية بزعامة يورجن كلوب، المدير الفني لليفر.

صلاح

وظهر صلاح، رفقة زملاؤه في الفريق، وارتدى القميص الخاص بليفربول، وظهرت عليه ملامح الجدية في التدريبات، حيث سيواجه لاعب منتخب مصر تحدي كبير، هذا الموسم، للدخول في تشكيلة الفريق الإنجليزي،وسط مخبة من أفضل نجوم العالم.

صلاح

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي،صورًا لمران اليوم، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليظهر صلاح في المران الأول له مع كتيبة الريدز.

صلاح

كان صلاح، قد انضم إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، لمدة 5 مواسم، قادمًا من روما الايطالي، في صفقة باتت هي الأغلى في تاريخ قلعة الأنفليد، حيث دفعت إدارة الريدز مبلغًا ماليًا وصلت قيمته إلى 42 مليون استرليني، لتصبح صفقة انتقال صلاح إلى صفوف ليفربول هي الأغلي عربيًا ومصريًا حتى الآن.

صلاح

صلاح

صلاح
صلاح

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