“النني” ناعيًا برادلي: كرة القدم ستفتقدك

حرص الدولي المصري محمد النني، على تقديم واجب العزاء، في وفاة صديقه الطفل برادلي، المصاب بمرض السرطان، والمعروف بعشقه وتشجيعه لفريق سندرلاند الإنجليزي.

ونشر النني، صورة للطفل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، علق عليها قائلًا، “أرقد في سلام.. صديقى برادلى، كرة القدم ستفتقدك كثيرًا”.

ولقى برادلي مصرعه، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وانضم لاعب منتخب مصر، إلى تحضيرات أرسنال، استعدادًا لبدء الموسم الجديد، المقرر انطلاقه يوم 21 أغسطس الجاري.

يذكر أن أرسنال أنهى مشواره الكروي، الموسم المنصرم، في المركز الخامس برصيد 75 نقطة، وتنتظر جماهير الجانرز الكثير من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي ارسين فينجر، إلى جانب اللاعبين لتحسين صورة الفريق الإنجليزي، بالاضافة إلى تحسين مركزه الموسم المقبل.

كان محمد النني، قد تعرض لانتقادات لاذعة الموسم الماضي سواء مع فريقه أو مع منتخب مصر “الفراعنة”، وتنتظر منه الجماهير الكثير لتحسين صورته، خاصة وأن المنتخب المصري مقبل على مباريات هامة أمما الكونغو وغانا في تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال روسيا 2018.