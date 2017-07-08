حمودي يغيب عن مران المستبعدين لهذا السبب

غاب أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران المستبعدين من مباراة القطن الكاميروني، والمقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل اللاعب على إذن من الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، للغياب عن المران بسبب ظروفه أسرية منعته من الحضور.

وشهد المران الذي أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، مواصلة حسين السيد، ظهير أيسر الفريق، برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام العضلة الضامة، وشارك في التدريبات بشكل طبيعي كلا من باسم على ومسعد عوض وأحمد بيكهام وأكرم توفيق أحمد ريان وفوزى الحناوى.

كان البدري قد اصطحب معه 22 لاعبا إلى رحلة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، في المواجهة المصيرية والهامة في مشوار الأهلي بالبطولة الإفريقية

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، أحمد حجازي، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، علي معلول، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جعمة، عبد الله السعيد، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مؤمن زكريا، وليد سليمان، ميدو جابر، جونيور أجاي، عماد متعب، عمرو جمال.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.