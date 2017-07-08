تعرف على المبلغ الذي دفعه رمضان صبحي في جزر المالديف!

يقضى رمضان صبحي، صانع ألعاب المنمتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي، شهر العسل بجزر المالديف، مع زوجته حبيبة إكرامي، نجلة إكرامي الشحات، حارس مرمي المنتخب الوطني والأهلي السابق.

كان رمضان قد احتفل بزواجه من حبيبة إكرامي ، ابنه حارس الأهلي التاريخي إكرامي الشحات، وشقيقة شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول حالياً وزميل رمضان أيضا، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأحد الفنادق الكبري في القاهرة، وحضر معظم الشخصيات العامة والرياضية.

وقرر رمضان أن يقضي شهر العسل الخاص به، في مكان مختلف، حيث غادر إلى إسبانيا وبالتحديد جزر المالديف، من الأماكن المميزة هناك ولا يذهب إليها سوي الطبقة العليا من الشخصيات.

رمضان صرف ما يقرب الـ 75 ألف جنية في الليلة الواحدة ، أي مايعادل نصف مليون جنية في الأسبوع.

ويغيب رمضان عن فترة إعداد فريقه للموسم الجديد، بعدما حصل على إذن للراحة من مدربه مارك هيوز، المدير الفني للفريق الإنجليزية، ومن المقرر أن ينضم إلى الفريق ويشارك في التدريبات بشكل منتظم، عقب الانتهاء من شهر العسل.