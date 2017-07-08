بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني 8-7-2017 دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في تمام التاسعة مساء، نظيره القطن الكاميروني، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي هذه المباراة رافعاً شعار “لابديل عن الفوز” ، من أجل اقتناص الثلاث نقاط، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، دون النظر إلى نتائج الفرق الأخري بالمجموعة.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

من المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، بشكل حصري، ويعلق عليها المصري على محمد على، وسوف تذاع أيضا على قناتي النيل الرياضية والقناة الثانية على البث الأرضي.

وفي المقابل يدخل القطن الكاميروني المباراة، من أجل الحفاظ على ماء الوجه، حيث إنه خاض 5 جولات من البطولة وخسر جميعهما.

حضور 20 ألف مشجع أهلاوي

الأهلي يخوض هذه المواجهة بروح معنوية مختلفة، وتحت أجواء حماسية كما عودتنا جماهير القلعة الحمراء، حيث سيشهد ملعب برج العرب بالإسكندرية، حضور 20 ألاف مشجع أهلاوي، لمؤازة الفريق من أجل العبور إلى دور الثمانية.

جمهور الأهلي له طابع خاص في المباريات، فذلك الجمهور قادر على تحريك الصخر وليس اللاعبين فقط، فالأهلي سيدخل الليلة المباراة متسلحاً بجمهوره وبخبراته الإفريقية.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.