البدري يستقر على تشكيل الأهلي أمام القطن

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيواجه به القطن الكاميروني، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ “البدري” بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: شريف إكرامي.

في خط الدفاع: على معلول وسعد سمير وأحمد حجازي وأحمد فتحي.

في خط الوسط: عمرو السولية و حسام عاشور وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان.

في الهجوم: جونيور أجايي.

وكان البدري قد أعلن عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة القطن الهامة وضمت كلا من

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، أحمد حجازي، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، علي معلول، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جعمة، عبد الله السعيد، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مؤمن زكريا، وليد سليمان، ميدو جابر، جونيور أجاي، عماد متعب، عمرو جمال.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.