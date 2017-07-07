مدرب القطن الكاميروني يعلق على مواجهة الأهلي

علق بروي منكريو المدير الفني للقطن الكاميروني على مواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة السادية والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وسط حضور 20 ألف مشجع.

وصرح منكريو بأن الفريق يعاني من غيابات على المستوى المحلي والأفريقي.

وأكد حسام البدري المدير الفني للأهلي على ضرورة تحقيق الفوز غدا السبت أمام فريق القطن الكاميروني.

كانت البعثة قد وصلت الإسكندرية أمس ، عقب خوض الفريق المران الأخير له على ملعب مختار التتش بالجزيرة، من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة الهامة. وصرح البدري خلال المؤتمر الصحفي الذي ظهرت به قناة بي ان سبورت القطرية بعد انتهاء أزمة مقاطعة القناة في البطولة الأفريقية، بأن اللاعبين يدركوا مدى أهمية المباراة.

هزيمة الأهلي أمام الوداد المغربي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة، حرمه من ضمان تأهله إلى دور الثمانية ولكنه لم يحرمه من فرص التأهل، فإذا فاز الأهلي بأي نتيجة على القطن، بصعد مباشرة إلى الدور ربع النهائي من البطولة، لغض النظر عن نتيجة زاناكو والوداد، ولكن إذا تعادل سينتظر هزيمة الوداد من زاناكو بهدفين على الأقل.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.