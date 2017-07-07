عاشقة النني تصلي من أجل مصر

أعربت كريستين مشجعة فريق أرسنال الإنجليزي وعاشقة محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف الفريق الإنجليزي، عن حزنها تجاه الحادث الذي وقع في رفح وأسفر عن استشهاد عدد من ضباط القوات المسلحة.

وعلقت كريستين حسابه الشخصي على موقع تدوينات الصغيرة “تويتر” على الأحداث قائلة “أصلي من أجل مصر”.

ويستعد محمد النني، للمشاركة مع أرسنال الإنجليزي، الموسم المقبل، نظراً لقناعة الفرنس أرسين فينجر بقدرات الفنية وعطاؤه في الملعب.

و أسفرت قرعة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهة في الجولى الأولى بين بطل الكأس “أرسنال”، مع نظيره ليستر سيتي، بينما يبدأ تشيلسي “حامل اللقب”، الموسم الجديد بمواجهة سهلة على ملعبه أمام بيرنلي.

ويخوض الجانرز أولى جولاته أمام ليستر سيتي، قبل أن يواجه نظيره ستوك سيتي “المحترف بين صفوفه رمضان صبحي”، في الجولة الثانية.

ورصدت أخبار الأهلي، انه في الجولة الثالثة، يحل ارسنال ضيفًا على نظيره ليفربول، على ملعب الآنفليد، على أن يواجه تشيلسي في ديربي لندن في الجولة الخامسة.

ويخرج لجانرز، في الجولة الحادية عشر، لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، يليه مواجهة قوية أمام توتنهام هوتسبير “الوصيف”.

أما في الجولة الخامسة عشر، فيستضيف ارسنال نظيره مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات، قبل مواجهة ليفربول في الجولة التاسعة عشر.