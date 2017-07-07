تعرف على حقيقة مفاوضات إيهاب جلال لتدريب الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك،حقيقة الأنباء التي انتشرت الفترة الأخيرة بخصوص وجود مفاوضات مع إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المقاصة، لتدريب الزمالك خلفا للبرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني الحالي للفريق.

وصرح رئيس الزمالك بأنه لم يدخل في مفاوضات مع إيهاب جلال أو أي مدرب غيره، مؤكدا أن المدرب الحالي لنادى الزمالك هو البرتغالي أوجستو إيناسيو.

وأكد مرتضى، أن ايناسيو، سيستمر مع الفريق الأبيض حتى مباراة أهلي طرابلس الليبي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

ويفضل رئيس الزمالك ، الإعلان عن مصير المدرب والفريق عقب لقاء أهلي طرابلس الهام ، حتى يوفر حالة من التركيز على الجهاز الفني واللاعبين.

ويتوجب على الفارس الأبيض تحقيق الفوز من أجل الأهل إلى ربع نهائي البطولة بجانب وانتظار خسارة فريق كابس يونايتد الزيمبابوي أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويبدو أن خروج الزمالك من البطولة يعني إقالة إيناسيو من الزمالك بشكل رسمي وإسناد المهمة لمدرب المقاصة الحالي.