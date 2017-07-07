مدرب ليفربول يتحدث عن مميزات صلاح

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي بالمحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق.

وأكد كلوب أن صلاح يمتلك ما ياحتاجه ليفربول كما أنه لاعب ضمن الخطط المستقبلية للنادي، مشيرا إلى سرعة اللاعب الكبيرة.

ونشرت صحيفة اكسبرس البريطانية حديث مدرب ليفربول بأنه بعد انتهاء الموسم الماضى حرص كلوب على إضافة السرعة إلى مزايا فريق والتي يتميز بها صلاح من حيث صناعة الفرص وانهاء الهجمات.

وأضاف المدرب الألماني أن الفرعون المصري مكنه الإندماج مع الفريق بشكل سريع حيث يتوقع له مستقبل مع ليفربول.

ونصح كلوب الجمهور بمشاهدة بعض مقاطع الفيديو المثيرة للإعجاب باللاعب المصري.

وأشار المدرب إلى وجود محادثات تجمعه باللاعب ليصرح “لقد كان لدينا عدد قليل من المحادثات بالطبع ،مضيفا هو فتي لطيف حقاً”.

وتابع “إنه يتطلع حقا إلى المجيء إلى ليفربول والانضمام الينا وأنا أتطلع بدوري إلى العمل معه “.

ومن المنتظر أن ينتظم محمد صلاح في تدريبات الفريق الجديد الفترة المقبلة بعد الحصول على راحة بسبب المشاركة الدولية .