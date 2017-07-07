حقيقة تعاقد الأهلي مع خالد قمر.. تعرف على التفاصيل

نفي مصدر داخل النادي الأهلي، ما تردد خلال الفترة السابقة، بشأن التعاقد مع خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمدة أربعة مواسم.

كانت أنباء قد ترددت خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن إنهاء مسؤولي النادي الأهلي كافة الأمور المتعلقة بقمر و انضمامع إلى صفوف القلعة الحمراء بداية من الصيف المقبل لمدة أربع سنوات.

كان حسام البدري المدير الفني للفريق، قد أبدى إعجابه بقدرات اللاعب الهجومية، في تصريح خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، المختصة بالشأن الرياضي، وأشاد بقدراته ووصفه بأنه أحد أفضل المهاجمين المتواجدين في الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم.

يذكر أن البدري، طالب إدارة النادي بضرورة سرعة التعاقد مع مهاجم أجنبي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما هرب الإيفواري سوليماني كوليبالي، إلى إنجلترا بالإضافة إلى هبوط مستوي عمرو جمال، و أيضا عدم مشاركة عماد متعب بصفة أساسية في المباريات.

ويواجه الأهلي نظيره القطن الكاميروني ، غد السبت، في تمام التاسعة مساءً ، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.