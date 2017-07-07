ماذا لو تعادل الأهلي أمام القطن الكاميروني؟

يستضيف الفريق الاول لكرة القدم يالنادي الأهلي، مساء غد السبت، فريق القطن الكاميروني، ضمن منافسات الجولة السادية والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كانت البعثة قد وصلت الإسكندرية أمس ، عقب خوض الفريق المران الأخير له على ملعب مختار التتش بالجزيرة، من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة الهامة. “أخبار الأهلي” ترصد لكم وضع الأهلي إذا تعادل أمام القطن أو خير؟

الأهلي أمام مهمة ليست بالمسنحيلة، عندما يواجه نظيره الكاميروني غداُ على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وسط 20 ألاق مشجع أهلاوي، قادرون على تحريك الصخر وليس اللاعبين فقط.

هزيمة الأهلي أمام الوداد المغربي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة، حرمه من ضمان تأهله إلى دور الثمانية ولكنه لم يحرمه من فرص التأهل، فإذا فاز الأهلي بأي نتيجة على القطن، بصعد مباشرة إلى الدور ربع النهائي من البطولة، لغض النظر عن نتيجة زاناكو والوداد، ولكن إذا تعادل سينتظر هزيمة الوداد من زاناكو بهدفين على الأقل.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.