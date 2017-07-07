تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والقطن

تنتظر عشاق وجماهير النادي الأهلي، غدا السبت، وبالتحديد في تمام التاسعة مساءً ، لمشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، التي ستجمع بينهما على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يدخل هذه المباراة، رافعاً شعار ” لابديل عن الفوز” ، واقتناص الثلاث نقاط، من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية دون النظر لنتائج الفرق الأخري، لاسيما وأنه تلقي هزيمة موجعة من الوداد المغربي بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما ، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، بشكل حصري، ويعلق عليها المصري على محمد على، وسوف تذاع أيضا على قناتي النيل الرياضية والقناة الثانية على البث الأرضي.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.