عبد الحفيظ و عدلي يحضران الاجتماع الفني لمباراة القطن

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني،المقرر لها غد السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في الثانية عصر اليوم الجمعة، بفندق إقامة الأهلي في مدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يمثل الأهلي كلا من سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، وسعيد أحمد، إداري الفريق، بالإضافة إلى طاقم التحكيم النيجيري بقيادة فيرديناند أنيتي.

و يشهد الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالمباراة من حيث وضع المواعيد الخاصة بوصول الفريقين إلى الملعب، وأيضا الاتفاق على الأمور التنظيمية والتحكيمية.

كانت البعثة قد وصلت الإسكندرية أمس ، عقب خوض الفريق المران الأخير له على ملعب مختار التتش بالجزيرة، من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة الهامة.

ويسعي الأهلي في هذه المواجهة للفوز واقتناص الثلاث نقاط، من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية دون النظر لنتائج الفرق الأخري.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.