عبد الحفيظ: سنتجاوز عقبة القطن من خلال دعم الجماهير لنا غداً

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بعدما وافقت الأجهزة الأمنية، على طلب إدارة النادي بشأن زيادة أعداد الجماهير في مباراة القطن إلى 20 ألف مشجع.

الأهلي يواجه القطن الكاميروني، غد السبت، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ، أن زيادة عدد الجماهير سيكون له عامل إيجابي مما لاشك فيه، نظراً لأهمية المباراة، وحسم التأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

وأشار مدير الكرة إلى أن، جماهير الأهلي دائما ما تكون هي العامل الأساسي في الفوز بأي مباراة، وسنتجاوز القطن من خلال دعمهم ومؤازرتهم للاعبين والجهاز الفني.

كانت البعثة قد غادرت القاهرة أمس ، عقب المران الاخير لها على ملعب مختار التتش بالجزيرة، متوجهة للإسكندرية من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة الهامة.

ويختتم الفريق ، تدريباته مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعي الأهلي في هذه المواجهة للفوز واقتناص الثلاث نقاط، من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية دون النظر لنتائج الفرق الأخري.