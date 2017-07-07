الأهلي بزيه التقليدي أمام القطن الكاميروني غداً

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيرتدي زيه التقليدي، أمام القطن الكاميروني في المباراة المقرر لها غد السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يرتدي الفريق قميص أحمر وشورت أبيض وجورب أحمر وفقاً للتعليمات الجديدة التي تم إرسالها لجميع الفرق المشاركة في دوري الأبطال.

كانت البعثة قد غادرت القاهرة أمس ، عقب المران الاخير لها على ملعب مختار التتش بالجزيرة، متوجهة للإسكندرية من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة الهامة.

ويسعي الأهلي في هذه المواجهة للفوز واقتناص الثلاث نقاط، من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية دون النظر لنتائج الفرق الأخري.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.

وكان حسام البدري، المدير الفني للفريق ، قد استبعد حسام غالي من قائمة الفريق التي ستواجه القطن غد السبت، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما.