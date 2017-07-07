مجلس الاهلي يؤازر اللاعبين أمام القطن من المدرجات

أكد اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محمود طاهر، سيتواجد بالكامل في مدرجات برج العرب بالإسكندرية من أجل مؤازة الفريق في مباراة القطن الكاميروني.

الأهلي يواجه القطن الكاميروني، غد السبت، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف “شمس” ، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المهندس محمود طاهر، أمس الخميس، يبلغه فيه بحضوره للمباراة، نظراً لأهميتها وكونها حاسمة في تأهل الفريق لدور الثمانية من البطولة.

كانت البعثة قد غادرت القاهرة أمس ، عقب المران الاخير لها على ملعب مختار التتش بالجزيرة، متوجهة للإسكندرية من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة الهامة.

ويسعي الأهلي في هذه المواجهة للفوز واقتناص الثلاث نقاط، من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية دون النظر لنتائج الفرق الأخري.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.