مدرب زاناكو: سنتأهل من المغرب ولسنا قلقون من انتصارات الوداد

أكد موبا نومبا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زاناكو الزامبي، أنه واثق من قدرات لاعبيه في التفوق على الوداد المغربي في المباراة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف “مومابا” خلال تصريحات تلفزيونية: ” لا أحد يمكنه منعنا من التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، ولسنا قلقون من انتصارات الوداد المتتالية داخل أرضه”.

وتابع مدرب زاناكو: ” لماذا تقولون أن الوداد فريق مقلق بسبب انتصارت المتتالية، الأرقام وضعت من أجل أن تتحطم !”.

ويواجه زاناكو الزامبي، نظيره الوداد المغربي ، غد السبت، في نفس موهد مباراة الأهلي وفريق القطن الكاميروني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعي الأهلي في مواجهة القطن للفوز واقتناص الثلاث نقاط، من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية دون النظر لنتائج الفرق الأخري.

يذكر أن زاناكو يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، ويأتي خلفه الوداد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ويتزيل المجموعة القطن الكاميروني بدون رصيد من النقاط.