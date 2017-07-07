البدري يحاضر اللاعبين فنياً قبل موقعة القطن

يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين، مساء اليوم، بمعسكر الفريق بالإسكندرية استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني غداً السبت.

ومن المقرر أن تضمن المحاضرة، شرح نقاط قوة وضعف الفريق الكاميروني، والتدريب على بعض الجملة التكتيكية والفنية قبل المواجهة الهامة.

كانت البعثة قد غادرت القاهرة أمس ، عقب المران الاخير لها على ملعب مختار التتش بالجزيرة، متوجهة للإسكندرية من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة الهامة.

ويختتم الفريق ، تدريباته مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعي الأهلي في هذه المواجهة للفوز واقتناص الثلاث نقاط، من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية دون النظر لنتائج الفرق الأخري.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.