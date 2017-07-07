طارق سليمان: سنخوض لقاء القطن من أجل تأكيد زعماتنا الإفريقية

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق سيخوضون مباران القطن الكاميروني من أجل التأهل إلى دور الثمانية، والتأكيد على أن الأهلي زعيم إفريقيا.

وأضاف سليمان خلال تصريحات صحفية، لاعبو الأهلي سيحسمون المباراة، بخبراتهم الإفريقية، و إمكانيتهم الفنية تؤهلهم إلى خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

وعن جاهزية شريف إكرامي ، أكد أنه جاهز بنسبة 100% ، وذلك بعدما حصل على راحة وغاب عن مباراة المصري البورسعيدي، وخضع إلى برنامج تأهيلي من أجل اللحاق بالمباراة الهامة.

كانت البعثة قد غادرت القاهرة أمس ، عقب المران الاخير لها على ملعب مختار التتش بالجزيرة، متوجهة للإسكندرية من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة الهامة.

ويختتم الفريق ، تدريباته مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.