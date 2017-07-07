صورة.. الحضري يعلق على أول مران له مع التعاون السعودي

أكد عصام الحضري، حارس مرمي منتخبنا الوطني والمنضم حديثاً إلى صفوف فريق التعاون السعودي، أنه سيخوض أول مران له مع الفريق السعودي اليوم.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع الصور “إنستجرام” ، ” توكلنا على الله إلى السعودية النهاردة أول تمربن ليا في فريقي الجديد التعاون السعودي، واتمني من الله أن يكون موسم سعيد عليا وعلى زملائي في الفريق، واتمني أن أقدر أنا وزمايلي أسعد تركي آل الشيخ محمد القاسم وأعضاء مجلس الإدارة والجماهير”.

كان الحضري قد انضم إلى نادي قاسم باشا ، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادماً من نادي وادي دجلة.

وكان الحضري عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر “شرف لي أنى تعاقدت في نادي التعاون السعودى و الشرف الأكبر بصداقه ترك ال الشيخ و محمد القاسم و أعضاء مجلس الإدارة و اللاعبين و جماهير النادي”.

وكان الحضري قد علق على فسخ خطبة محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب اتحاد جدة السعودي و انفصاله عن شدوى إبنته قائلًا، “كل شيء قسمة ونصيب”.

وصرح حارس الفراعنة صاحب الـ44 عاما من قبل أنه يرغب في إنهاء مسيرته في الدوري السعودي.