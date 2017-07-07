الليلة .. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا للقطن الكاميروني غداً

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كانت البعثة قد غادرت القاهرة أمس ، عقب المران الاخير لها على ملعب مختار التتش بالجزيرة، متوجهة للإسكندرية من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة الهامة.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق ، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، وشهدت القائمة استبعاد حسام غالي، قائد الفريق الأحمر، بعدما نشبت بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للفريق، بين شوطي مباراة المصري البورسعيد، التي جمعت بينهما أول أمس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

كما شهدت القائمة استبعاد أيضا كلا من أحمد حمودي ومروان محسن وحسين السيد للإصابة.

وجاءت القائمة كالأتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، أحمد حجازي، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، علي معلول، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جعمة، عبد الله السعيد، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مؤمن زكريا، وليد سليمان، ميدو جابر، جونيور أجاي، عماد متعب، عمرو جمال.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.