تريزيجية يخوض أول مران له مع قاسم باشا

خاض النجم المصري محمود حسن تريزيجية، لاعب منتخبنا الوطني، والمنضم حديثاً إلى صفوف نادي قاسم باشا التركي، أول مران له مع الفريق، بعد انضمامه رسمياً.

كان نادي قاسم باشا، قد أعلن صباح اليوم الخميس، عن التعاقد مع تريزيجية، نجم المنتخب الوطني، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

تريزيجية قد انهي فترة إعارته في موسكرون البلجيكي ليعود بعدها إلى أندرلخت ولكن إدارة النادي أعلنت مؤخراً عدم استمرار اللاعب ، لتكون وجهتة المقبلة هو الانضمام إلى النادي التركي.

وسجل تريزيجية مع موسكرون 5 اهداف، ونجح في صناعة 6 وقدم موسما جيداً ، بالإضافة لظهوره الجيد مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون.

وكتب اللاعب بعد أول مران له مع الفريق ، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، ” تحدي جديد .. سأواصل القتال”.

يذكر أن تريزيجية قد خرج من الأهلي على سبيل الإعارة لنادي أندرلخت البلجيكي، ومن ثم الانتقال إلى صفوف فريق موسكرون البلجيكي أيضاً، ثم أخيراً وليس أخراً نادي قاسم باشا التركي.