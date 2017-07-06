اخبار النادي الاهلى

صورة.. تعرف على جدول البطولة العربية بعد التعديل

كتب بكر يحيي
- يوليو 6, 2017 10:59 م
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أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية،  الجدول النهائي، لمباريات البطولة بعد التعديل الذي أجري على موعد حفل الافتتاح، بحيث يقام السبت الموافق 22 يوليو الحالي بعد إقرار اقامته على استاد السلام .

الأهلي يشارك في بطولة  دوري أبطال أفريقيا،  منذ دور المجموعات،  بدون وضع  أي إعلان على  قميص الفريق وذلك  بسبب لوائح البطولة الأفريقية ، والتي تنص على  إجبار  جميع الفرق المشاركة في البطولة  على عدم ارتداء القميص  بإعلان شركة ما ، لاسمي وأن ذلك يكون مخالفا لرعاة البطولة.

ويشارك الاهلي في البطول العربية ضمن المجموعة الأولي بجوار كلا من   الفيصلي الأردني والوحدة الإماراتي و نصر حسين داي الجزائري.

ومن المقرر أن تستضيف مصر البطولة خلال شهر يوليو الجاري، وبمشاركة 12 نادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني ، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون نقاط.

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