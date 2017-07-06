صورة.. تعرف على جدول البطولة العربية بعد التعديل

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية، الجدول النهائي، لمباريات البطولة بعد التعديل الذي أجري على موعد حفل الافتتاح، بحيث يقام السبت الموافق 22 يوليو الحالي بعد إقرار اقامته على استاد السلام .

الأهلي يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، منذ دور المجموعات، بدون وضع أي إعلان على قميص الفريق وذلك بسبب لوائح البطولة الأفريقية ، والتي تنص على إجبار جميع الفرق المشاركة في البطولة على عدم ارتداء القميص بإعلان شركة ما ، لاسمي وأن ذلك يكون مخالفا لرعاة البطولة.

ويشارك الاهلي في البطول العربية ضمن المجموعة الأولي بجوار كلا من الفيصلي الأردني والوحدة الإماراتي و نصر حسين داي الجزائري.

ومن المقرر أن تستضيف مصر البطولة خلال شهر يوليو الجاري، وبمشاركة 12 نادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني ، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون نقاط.