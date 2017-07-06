إيناسيو يعاقب لاعبيه رغم الفوز على الاتحاد

قرر البرتغال، أوجستو إيناسيور، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض لاعبي الفريق تدريبات إضافية عقب انتهاء مباراة الفريق مع الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

الزمالك فاز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

كان الزمالك قد بدأ المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد مجدي وحسنى فتحي وإبراهيم صلاح وأحمد فتوح خط الوسط: محمود دونجا وطارق حامد وصلاح ريكو وأيمن حفنى ومصطفى فتحي. الهجوم: إيمانويل مايوكا.

وخاض جميع اللاعبين بعض التمرينات الخفيفة، تحت إشراف البرتغالي جواو تفاريز مدرب الأحمال، بأمر من البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني.

ويستعد الزمالك بعد الانتهاء من هذه المباراة، لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعي الزمالك في هذه المباراة للفوز على الفريق الليبي، للحفاظ على آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية.