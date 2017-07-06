الغندور معلقاً على هدف الزمالك: من تسلل واضح!

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على هدف مصطفي فتحي في مرمي فريق الاتحاد السكندري، الذي سجله في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، ” هدف من تسلل واضح وللأسف الفيديو النهاردة مش موجود”.

وتحوم الشكوك حول صحة هذا الهدف، بداعي إنه من تسلل واضح، واعترض لاعبو الفريق السكندري ، ولكن حكم المباراة يصر على قراره.

يذكر أن تقنية حكم الفيديو التي قرر اتحاد الكرة تطبيقها في الدوري مع مباريات الجولة الـ34 لم تطبق في هذه المباراة بسبب أنها في الجولة الـ33.

وبدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد مجدي وحسنى فتحي وإبراهيم صلاح وأحمد فتوح

خط الوسط: محمود دونجا وطارق حامد وصلاح ريكو وأيمن حفنى ومصطفى فتحي.

الهجوم: إيمانويل مايوكا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب الدوري، عقب مباراته أمام انبي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.