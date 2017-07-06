هدف أول للزمالك مشكوك في صحته

أحرز مصطفي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بناديس الزمالك، الهدف الأول لفريقه في شباك الاتحاد السكندري، بالدقيقة 70 من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتحوم الشكوك حول صحة هذا الهدف، بداعي إنه من تسلل واضح، واعترض لاعبو الفريق السكندري ، ولكن حكم المباراة يصر على قراره.

يذكر أن تقنية حكم الفيديو لم تطبق في هذه المباراة بدون أي أسباب.

وبدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد مجدي وحسنى فتحي وإبراهيم صلاح وأحمد فتوح

خط الوسط: محمود دونجا وطارق حامد وصلاح ريكو وأيمن حفنى ومصطفى فتحي.

الهجوم: إيمانويل مايوكا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب الدوري، عقب مباراته أمام انبي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويستعد الزمالك بعد الانتهاء من هذه المباراة، لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.