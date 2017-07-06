عاشور يتعرض لكدمة في الوجه خلال مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم ، الذي أقيم اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، إصابة حسام عاشور، لاعب خط وسط الفربق الأحمر، بكدة في الوجه، أثناء كرة مشتركة.

إصابة حسام عاشور

وعلى الفور نزل الجهاز الطبي للفريق، بقيادة خالد محمود، طبيب الفريق، ليطمئن عليه وبعد ذلك استكمل اللاعب المران بشكل طبيعي.

الأهلي يخوض أخر مران لع على ملعب مختار التتش، ومن ثم سيغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمباراة الهامة.

تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق، القائمة، واستبعد حسام غالي، بعدما نشبت بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للفريق، بين شوطي مباراة المصري البورسعيد، التي جمعت بينهما أول أمس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وجاءت القائمة كالأتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، أحمد حجازي، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، علي معلول، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جعمة، عبد الله السعيد، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مؤمن زكريا، وليد سليمان، ميدو جابر، جونيور أجاي، عماد متعب، عمرو جمال.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.