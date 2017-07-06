القائم يحرم الاتحاد من التقدم أمام الزمالك

حرم القائم فرصة هدف محقق للاتحاد السكندري، عندما تعاطف مع كرة محمد سالم، مهاجم زعيم الثغر، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويسيطر على اللقاء حتي الآن، التعادل السلبي بدون أهداف، ويبدو أن الاتحاد هو الأخطر والأقرب للوصول إلى المرمي وربما تسجيل الهدف الأول.

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد مجدي وحسنى فتحي وإبراهيم صلاح وأحمد فتوح

خط الوسط: محمود دونجا وطارق حامد وصلاح ريكو وأيمن حفنى ومصطفى فتحي.

الهجوم: إيمانويل مايوكا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب الدوري، عقب مباراته أمام انبي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويستعد الزمالك بعد الانتهاء من هذه المباراة، لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.