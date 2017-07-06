لقطة مهارية من حازم إمام في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

التفتط عدسات الكاميرات ، لقطة مهارية لحازم إمام، لاعب فريق الاتحاد السكندري، والزمالك السابق، وهو يمر من على جبر زميله السابق في الفريق، أثناء أحداث المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد مجدي وحسنى فتحي وإبراهيم صلاح وأحمد فتوح

خط الوسط: محمود دونجا وطارق حامد وصلاح ريكو وأيمن حفنى ومصطفى فتحي.

الهجوم: إيمانويل مايوكا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب الدوري، عقب مباراته أمام انبي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

استعدادات الزمالك لمواجهة أهلي طرابلس الليبي

ويستعد الزمالك بعد الانتهاء من هذه المباراة، لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعي الزمالك في هذه المباراة للفوز على الفريق الليبي، للحفاظ على آماله في التأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية.