قائمة الأهلي لمواجهة القطن .. استبعاد حسام غالي

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

استبعاد ” كابيتانو” الأهلي أمام القطن الكاميروني

وشهدت القائمة استبعاد حسام غالي، قائد الفريق الأحمر، بعدما نشبت بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للفريق، بين شوطي مباراة المصري البورسعيد، التي جمعت بينهما أول أمس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

كما شهدت القائمة استبعاد أيضا كلا من أحمد حمودي ومروان محسن وحسين السيد للإصابة.

لا بديل للأهلى سوى الفوز على القطن الكاميروني

وجاءت القائمة كالأتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، أحمد حجازي، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، علي معلول، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جعمة، عبد الله السعيد، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: مؤمن زكريا، وليد سليمان، ميدو جابر، جونيور أجاي، عماد متعب، عمرو جمال.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة فريق زاناكو الزامبي برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي قي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتزيل المجموعة فريق القطن الكاميروني بدون رصيد.