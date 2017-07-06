أوباما يتجاهل الزمالك.. ويتعاقد مع هذا النادي

دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري، في مفاوضات جادة مع ، اللاعب يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، من أجل الحصول على خدماته الموسم المقبل.

سبب اقتراب أوباما من التعاقد مع الاتحاد السكندري

واستقر اللاعب على الانتقال للفريق السكندري، لاسما في ظل المماطلة من مسئولي نادي الزمالك، وعدم رغبتهم في عودته.

الزمالك قد نجح في إبرام العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بانضمام كلا من كاسونجو كامبونجو لاعب الاتحاد السكندري و اشيمبونج و واقتراب بشكل قوي اللاعب الإيفواري عبد الرازق سيسيه، مهاجم فريق أسوان.

الاتحاد السكندري يرغب في التعاقد مع أوباما مقابل هذا الثمن

وأشارت تقارير صحفية، أن أوباما، قد عقد جلسة مع مسئولي نادي الاتحاد السكندري، لتوقيع عقود انضمامه إلى صفوف زعيم الثغر، لمدة 3 سنوات مقابل 3 مليون جنيه.

يذكر ان يوسف أوباما قد خرج من الزمالك على سبيل الإعارة لصفوف الاتحاد السكندري، ثم انتقل إلى صفوف وادي جلة، والآن يريد دجلة عودته من جديد.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 44 نقطة، ويواجه الزمالك اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري المصري.