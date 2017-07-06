وفاة لاعب فاركو غرقاً بالبحر

لقى اللاعب محمد مختار أبوفركاش، لاعب فريق مواليد 99 بنادي فاركو الرياضي، مصرعه ، أمس الأربعاء، نتيجة حادث غرق بالبحر، بمسقط رأسه في مدينة الضبعة بمحافظة مرسي مطروح.

وشيعت جنازة اللاعب من مسجد الفتح بمدينة الضبعة، بمرسي مطروح، في تمام السادسة مساءً ، وحرص مجلس إدارة نادي فاركو، برئاسة المهندس عز يشار حلمي، على تعزية أسرة اللاعب وصرف مبلغ مالي لهم.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، يشارك في دوري الدرجة الثالثة، ويقوده فنياً هشام حنفي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً، وكان يضم ضمن عناصره اللاعب معتز بالله إينو، نجم الأهلي السابق، ومحمود عبد الحكيم لاعب فريق المصري البورسعيدي.

ويسعي فريق فاركو، تحت قياده نجم الأهلي، السابق، للصعود إلى الدوري الممتاز المصري، الموسم المقبل.

ويهدف مجلس إدارة فاركو ، لتوفير جميع الطلبات من أجل الصعود للدوري الممتاز، والهدف منه الظهور للأضواء وعمل دعايا جيدة للشركة ومنتجاتها، لها بشكل أكبر، كما كان يفعل سموحة من قبل، في مبارياته بالدوري الممتاز.