صحيفة تونسية تصب غضبها على “جريشة” وتؤكد: شوّه الدوري المصري

استنكرت الصحافة التونسية، قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، بعدإسناد مهمة إدارة مباراة الترجي التونسي مع نظيره سان جورج الأثيوبي، للحكم المصري جهاد جريشة.

ويستعد الترجي التونسي، لمواجهة نظيره سان جوج الأثيوبي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت تقارير تونسية إن لجنة الحكام بالكاف، فاجأت الجميع بتغيير حكم مباراة الترجي، المقرر لها الأحد المقبل، بعد أن سبق لها تعيين الإيفواري ديمبيلي، حيث استبدلته بالمصري جريشة.

وتساءلت “حقائق أون لاين”، عن السبب وراء قرار الكاف بتغيير الحكم الإيفواري ديمبيلي، والاستعانة بجريشة، خاصة وان المباراة “مصيرية”، وستحدد أول المجموعة، وقد تبعد الترجي عن مواجهة الأهلي حال تأهل الثنائي إلى دور الثمانية.

وأشارت الصيحفة، إلى أن جهد جريشة، تسبب في تشويه سمعة الدوري المصري، بعد قراره بعد احتساب ركلة جزاء واضحة للزمالك أمام نظيره مصر المقاصة، وحرمان الفارس الأبيض من حقه.

ويذكر أن الترجي، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة عن صن داونز الوصيف، وضمن الفريقين التأهل للدور التالي، ويتبقى تحديد مركزيهما.