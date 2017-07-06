من الأقوى.. مرتضى أم إيناسيو؟

تراجع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قراره بإقالة المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، في أعقاب الهزيمة التي تعرض لها الفارس الأبيض، أمام كابس يونايتد الزيمبابوي، بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

مرتضى منصور يتراجع عن إقالة ” إيناسيو”

خرج مرتضى، بعد المباراة، معلنًا إقالة المدرب البرتغالي، ولكن يبدو أن رئيس الزمالك تدارك موقفه سريعًا، وتم تهدئة الأوضاع، ليخرج في فيديو نشره أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلنًا تجديد الثقة في المدرب ايناسيو، وطي صفحة مباراة كابس، والتركيز على مباراة اليوم امام الاتحاد، ثم لقاء اهلي طرابلس الليبي، لحسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

لا شك أن إيناسيو، مدرب له شخصية قوية، لا ينفعل بالقرارات السريعة، كما انه هادئ الطبع، فبالرغم من قرارات مرتضى منصور، إلا انه ينفعل أو يرد على هجومه في وسائل الإعلام مثلما يفعل البعض ، والتزم الصمت.

إيناسيو قراره من دماغه

-إيناسيو، صاحب قرار من “دماغه”، فقد أعلن استمراره في قيادة الفريق الأبيض فنيًا، وتواجده خلال مران الفريق المقبل، بالرغم من قرار المستشار بإقالته.

-عندما طلب كمرتضى رحيله وديًا، مقابل الحصول على راتب شهر، تمسك بحقه وطالب بالحصول على راتب 3 شهور، إذا تم الرحيل.

-أصر على خوض الفريق الأبيض، مرانًا قبل السفر إلى الاسكندرية، لمواجهة الاتحاد.

-أخيرًا، سيظهر إصرار إيناسيو في المباراة المقبلة وربما اليوم أمام الاتحاد الاسكندري، على التشكيل الذي يعتمد عليه.. أم سيلجأ للتغير وفقًا لوجهة نظر رئيس النادي.