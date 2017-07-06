الأهلي السعودي يصرف النظر عن التعاقد مع حجازي

صرف مسؤولو نادي أهلي جدة السعودي النظر عن التعاقد مع اللاعب احمد حجازي مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

أهلي جدة يبتعد عن حجازي

وكان نادي اهلي جدة قد أبدى رغبة في التعاقد مع أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الحالية من أجل تدعيم صفوفه استعداداً للموسم القادم.

وأرسل أهلي جدة عرضاً إلى الأهلي لطلب التعاقد مع حجازي، حيث رد مسؤولو القلعة الحمراء بالمبلغ المالي المطلوب للاستغناء عن اللاعب.

وطلب الأهلي الحصول على أربعة ملايين دولار أمريكي للاستغناء عن حجازي، وهو المبلغ الذي رفضه مسؤولو أهلي جدة.

ورد أهلي جدة على مطالب الأهلي المالية بالرفض، حيث وصل فاكساً رسمياً إلى إدارة القلعة الحمراء صباح اليوم الخميس لإخطار النادي بصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب.

وكان حجازي قد تلقى عرضاً من أحدى شركات التسويق التي عرضت انتقال اللاعب إلى سيلتك الأسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورد الأهلي على الشركة برغبته في الحصول على أربعة ملايين دولار للاستغناء عن حجازي، إلا أن الشركة لم ترد على مطالب القلعة الحمراء حتى الآن.