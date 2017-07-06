البدري يجهز مفاجأة للقطن في تشكيل الأهلي

يدرس حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي إجراء تعديل على تشكيل فريقه خلال المباراة التي ستجمعه مع القطن الكاميروني.

صالح جمعة قد يظهر أساسياً في تشكيل الأهلي

ويفكر حسام البدري في عدم الدفع بعبد الله السعيد في تشكيل الأهلي خلال المباراة المقبلة، على أن يتواجد على مقاعد البدلاء.

ويعد السعيد هو صانع الألعاب الأساسي في الأهلي، حيث جلس كبديلاً في مباريات الفريق الأخيرة بالدوري المصري بهدف إراحته.

إلا أن تألق صالح جمعة أثناء تواجده في تشكيل الأهلي الأساسي محلياً دفع البدري للتفكير في الدفع به في قوام الفريق بمواجهة القطن.

ونجح صالح جمعة في تسجيل أربعة أهداف خلال آخر ثلاث مباريات محلية لعبها مع الاهلي في الدوري، كان آخرها هدف التعادل أمام المصري البورسعيدي.

ولم يحدد البدري قراره النهائي بشان الدفع بصالح جمعة بدلاً من السعيد في التشكيل الأساسي لمواجهة القطن، حيث مازال الأمر قيد الدراسة لدى الجهاز الفني.

وفي حال الدفع بصالح جمعة، فإن اللاعب سيكون مفاجأة البدري في تشكيل اللقاء أمام القطن في ظل اعتماده الدائم على عبد الله السعيد.