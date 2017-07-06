بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد 6-7-2017 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري اليوم الخميس 6-7-2017.

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد اليوم 6-7-2017

يخوض نادي الزمالك مباراة قوية اليوم الخميس عندما يلتقي مع الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة 33 وقبل الاخيرة من الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يحل الاتحاد في المرتبة الثامنة برصيد 44 نقطة.

بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد اليوم

يرغب نادي الزمالك في تحقيق الفوز على الاتحاد سعياً منه للحفاظ على المركز الثالث في الدوري المصري بصورة رسمية في ظل ملاحقة المصري له.

ويمتلك المصري في رصيده 59 نقطة ليحتل بهم المركز الرابع، منتظراً تنفيذ اتحاد الكرة المصري لقراره بخصم ثلاث نقاط من الزمالك.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن عن نيته خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك بنهاية الموسم الجاري بسبب عدم حضوره لمباراته أمام مصر المقاصة.

وفي حال خصم اتحاد الكرة لثلاث نقاط من الزمالك فإن المصري سيكون لديه فرصة اقتناص المركز الثالث في الدوري المصري.

ويحتاج المصري لتعثر الزمالك أمام الاتحاد اليوم، ثم أمام الاهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، من أجل خطف المركز الثالث في الأسبوع 34 من المسابقة.

أما الاتحاد السكندري فيسعى إلى الوصول إلى مركز متقدم في الدوري المصري، حيث أن الفوز على الزمالك سيجعله في المرتبة السابعة.

ولن يتمكن الاتحاد من تحقيق مركز أفضل من السابع بالدوري المصري في ظل تأكد احتلال الإسماعيلي للمرتبة السادسة برصيد 51 نقطة حتى الآن قبل مباريات الجولة الأخيرة.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد

يحاول الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد لرفع الروح المعنوية للاعبيه قبل مواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم الأحد القادم.

وسيلتقي الزمالك مع أهلي طرابلس يوم الأحد القادم في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويحتاج الزمالك للفوز على أهلي طرابلس من أجل المنافسة على أحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية بدور المجموعات للتوجه إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر

تمتلك قنوات أون سبورت، دي أم سي سبورتس ونايل سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري عبر القمر الصناعي نايل سات.

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت، دي أم سي سبورتس ونايل سبورت مباراة الزمالك والاتحاد بصورة خاصة وحصرية عبر قنواتهما للجماهير العربية.