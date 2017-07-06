البدري يستقر على بديل حسام غالي أمام القطن

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي على التعديلات التي سيجريها في تشكيل الفريق خلال مواجهة القطن الكاميروني يوم السبت القادم.

حسام غالي يغيب عن مواجهة الأهلي والقطن

وسيلتقي الأهلي مع القطن يوم السبت في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من عمر دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وينوي البدري عدم ضم حسام غالي إلى قائمة الاهلي للمباراة في ظل الأزمة التي نشبت بينهما خلال فترة الاستراحة من مباراة الفريق أمام المصري.

وينوي البدري الدفع بحسام عاشور إلى جانب عمرو السولية في تشكيل المباراة الأساسي، على أن يتواجد أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن.

وسينضم محمد هاني إلى قائمة المباراة النهائية، على أن يتواجد على مقاعد البدلاء تحسباً للظروف التي قد تطرأ خلال المواجهة.

وفي حال حاجة البدري للاستعانة بلاعب وسط إضافي، فإنه سيقوم بتحويل مسار فتحي داخل الملعب إلى منطقة الوسط إلى جانب عاشور والسولية أو أحدهما.

ومع تحرك فتحي للوسط، سيكون محمد هاني هو أحد تبديلات البدري خلال المباراة على أن يدفع به لقيادة الجبهة اليمنى.