أخبار الاهلي يعلن.. سبب عدم الإعلان عن ضم هشام محمد

تعثرت المفاوضات الدائرة بين إدارة النادي الأهلي ومصر المقاصة خلال الفترة الحالية من أجل ضم هشام محمد قائد الفريق الفيومي.

رتوش مالية بسيطة تفصل هشام محمد عن الاهلي

وكان الأهلي قد توصل لاتفاق مالي مع هشام محمد من أجل الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الاهلي في ضم هشام محمد من أجل تدعيم خط وسط الفريق قبل انطلاق مباريات الموسم المقبل من البطولات المصرية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لـ”أخبار الاهلي” على أن إدارة مصر المقاصة طلبت الحصول على مبلغ مالي أكبر من المتفق عليه في الفترة الماضية مع مسؤولي القلعة الحمراء.

وجاء طلب المقاصة ليؤدي إلى توقف المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الحالية، حيث تحاول إدارة الأهلي التوصل لاتفاق مرضي لإتمام الصفقة.

وشدد المصدر على أن الفارق المادي المطلوب من جانب المقاصة مقارنة بالاتفاق السابق لا يعد كبيراً، مؤكداً على أن الرتوش المالية المتبقية تعد بسيطة.

وكان من المقرر أن يعلن الاهلي عن ضم هشام محمد رسمياً بعد الانتهاء من مواجهة زاناكو الزامبي الأسبوع الجاري في دوري أبطال أفريقيا.

إلا أن طلبات المقاصة الجديدة أدت إلى عدم الإعلان عن الصفقة لحين التوصل لاتفاق مادي، ومن ثم الحصول على توقيع اللاعب رسمياً.