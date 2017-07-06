أخبار الأهلي يوضح.. تفاصيل المفاوضات مع محارب وأسباب تدخل طاهر

يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب إسلام محارب صانع ألعاب فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

طاهر يتدخل لحسم صفقة محارب

وعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة سابقة مع محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة من أجل التفاوض حول إتمام الصفقة.

إلا أن عامر طلب الحصول على مبلغ 20 مليون جنية مصري نظير الاستغناء عن محارب للقلعة الحمراء، وهو ما يراه مسؤولي الأخير مبالغاً فيه.

وأكد مصدر داخل النادي الاهلي لـ”أخبار الأهلي” على أن إدارة القلعة الحمراء تضع مبلغ سبعة ملايين جنية مصري كحد أقصى لإتمام الصفقة.

ونجح مسؤولو الاهلي في الحصول على توقيع إسلام محارب على ورقة رغبة بالانضمام إلى القلعة الحمراء كنوع من الضغط على عامر.

وتدخل محمود طاهر في المفاوضات بصورة مباشرة مع عامر من أجل تخفيض المبلغ المطلوب من أجل الحصول على خدمات محارب رسمياً.

وأجرى طاهر عدد من الاتصالات بعامر في الساعات الماضية من أجل التوصل لاتفاق مادي يرضي الطرفين لإتمام الصفقة.

وينتظر طاهر رد عامر على آخر العروض التي تقدم بها من اجل محارب، حيث أبدى رئيس الاهلي مرونة بزيادة المبلغ المطلوب إلى 10 ملايين جنية مصري.