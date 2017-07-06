أخبار الأهلي يكشف.. هل اعتذر غالي في جلسته مع عبد الحفيظ؟

عقد حسام غالي قائد النادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء مساء أمس الأربعاء للحديث عن الأزمة التي نشبت مؤخراً.

أزمة غالي مع البدري على طاولة عبد الحفيظ

وكانت أزمة قد نشبت بين حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي وحسام غالي خلال فترة الاستراحة بمباراة الفريق أمام المصري يوم الثلاثاء الماضي.

وتوجه غالي إلى مقر النادي الأهلي أمس الأربعاء لعقد جلسة مع عبد الحفيظ، حيث انتشرت بعدها تقارير إعلامية تفيد باعتذار قائد الأهلي عن الواقعة.

إلا أن مصدر داخل النادي الأهلي أكد لـ”أخبار الأهلي” على أن غالي لم يتقدم بأي اعتذار خلال الجلسة عما بدر منه تجاه البدري.

وشدد المصدر على أن الجلسة تركزت على مطالبة عبد الحفيظ لغالي بضرورة عدم الحديث عن الأزمة إعلامياً والاستجابة للعقوبة التي ستوقع عليه من جانب الجهاز الفني للأهلي.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني استبعاد حسام غالي من قائمة القلعة الحمراء كنوع من العقاب إلى جانب العقوبة المالية.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع القطن يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.