التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الاتحاد

استقر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل فريقه في المباراة التي ستجمعه مع الاتحاد السكندري اليوم الخميس.

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري مساء الخميس في إطار مباريات الجولة 33 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت لغطاً حول مستقبل إيناسيو مع الزمالك خاصة بعد الخسارة التي مني بها الفريق أمام كابس يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

إلا أن إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قررت تأجيل البت في الأمر لما بعد مواجهتي الاتحاد بالدوري، وأهلي طرابلس في دوري أبطال أفريقيا.

وينوي إيناسيو إجراء عدة تعديلات على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد في ظل اقتراب موعد مواجهة أهلي طرابلس والمقرر لها الاحد القادم.

وسيعتمد إيناسيو على عدد من اللاعبين البدلاء خلال مواجهة الاتحاد السكندري، خوفاً من تعرض أي لاعب للإجهاد أو الإصابة قبل ملاقاة بطل ليبيا الحاسمة.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح و محمد مجدي ومحمود حمدي الونش وحسني فتحي

خط الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا وصلاح ريكو وأيمن حفني

خط الهجوم: حسام باولو وستانلي