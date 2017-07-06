مرتضى منصور لإيناسيو: جماهير الزمالك “عاطفية”

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق قبل أيام قليلة من مواجهة اهلي طرابلس.

رسالة من مرتضى منصور لإيناسيو

وعقد مرتضى منصور جلسة مع إيناسيو فجر اليوم الخميس، حيث تحدثا خلالها عن الهزيمة التي مني بها الفريق أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا.

وطالب مرتضى منصور خلال الجلسة بضرورة نسيان ما حدث في مواجهة كابس، مطالباً بتحقيق الفوز على حساب أهلي طرابلس في اللقاء القادم.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع أهلي طرابلس يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال رئيس الزمالك للمدرب البرتغالي: ” جماهير القلعة البيضاء عاطفية، حزنت كثيراً للخسارة أمام كابس “.

وأكمل: ” لكن الجماهير ستنسى كل شيء في حال الفوز على اهلي طرابلس، وأنا أثق فيك وفي قدرتك على قيادة الفريق للانتصار”.

واختتم مرتضى: ” اتفقنا على طوي صفحة إقالة إيناسيو تماماً في الفترة الحالية، نرغب في التركيز خلال الأيام القادمة من أجل الفوز على بطل ليبيا وإسعاد الجماهير “.