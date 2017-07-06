مصر تتراجع في تصنيف الفيفا وألمانيا تتصدر عالمياً

تراجع المنتخب المصري في تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشهر يوليو، والذي تم الإعلان عنه صباح اليوم الخميس.

مصر تتراجع بعد الخسارة أمام تونس

وجاء التراجع المصري في تصنيف الفيفا بسبب الخسارة التي مني بها الفريق أمام تونس خلال الشهر الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

وكان منتخب مصر قد تلقى خسارة أمام تونس بهدف نظيف على ملعب رادس، مما أدى إلى تراجعه لأربعة مراكز دفعة واحدة في التصنيف.

وسبق لمنتخب مصر أن تواجد في المرتبة 20 عالمياً خلال تصنيف شهر يونيو، إلا أنه تراجع إلى المركز 24 في التصنيف الصادر صباح اليوم الخميس.

وحافظ منتخب مصر على صدارته للمنتخبات العربية والأفريقية في تصنيف شهر يوليو، متفوقاً على السنغال، الكونغو الديموقراطية، تونس والكاميرون على التوالي في المراكز من الثاني وحتى الخامس.

ونجح المنتخب الألماني في التقدم إلى الصدارة العالمية بفضل فوزه بلقب كأس العالم للقارات الأخير الذي أقيم في روسيا خلال الأيام الماضية.

وجاء ترتيب المنتخبات العالمية كالتالي:

1- ألمانيا (1609 نقطة).

2- البرازيل (1606 نقطة).

3- الأرجنتين (1413 نقطة).

4- البرتغال (1332 نقطة).

5- سويسرا (1329 نقطة).

6- بولندا (1319 نقطة).

7- تشيلي (1250 نقطة).

8- كولومبيا (1208 نقطة).

9- فرنسا (1199 نقطة).

10- بلجيكا (1194 نقطة).

أما المنتخبات الأفريقية، فجاء ترتيبها كالتالي:

24- مصر (866 نقطة).

27- السنغال (831 نقطة).

28- الكونغو الديموقراطية (823 نقطة).

34- تونس (764 نقطة).

36- الكاميرون (738 نقطة).

39- نيجيريا (715 نقطة).

44- بوركينا فاسو (698 نقطة).

48- الجزائر (677 نقطة).

50- غانا (665 نقطة).

56- كوتديفوار (631 نقطة).