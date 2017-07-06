اليوم.. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة القطن

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل الاستعداد للصفر إلى مدينة الإسكندرية عقب نهاية التدريب مباشرة، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة القطن الاميروني، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب الجيش في برج العرب.

كان الأهلي قد تعادل امام نظيره المصري بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري، التي حسمها المارد الأحمر في الجولة الثلاثين بعد تعادله أمام مصر المقاصة بهدفين لكل منهما.

المارد الأحمر، عليه أن يفوز في مباراة القطن الكاميروني، ليحسم تأهله إلى دور الثمانية من منافسات دوري أبطال افريقيا، حيث يحتل الفريق الأحمر المرتبة الثالثة برصيد 8 نقاط، بينما قفز الوداد إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، أمام الصدارة فينفرد بها الفريق الزامبي زاناكو، برصيد 11 نقطة، ولديه جولة أخيرة امام الفريق المغربي يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، عن القائمة التي تستعد للسفر إلى الاسكندرية، عقب نهاية مران اليوم.