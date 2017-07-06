ميدو: أرحب بـ “غالي” و”متعب” في أي وقت .. دجلة يحتاج لخبراتهم

علق أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على أزمة حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الأخيرة مع حسام البدري المدير الفني للفريق.

كان غالي اعترض على قرار البدري بتغييره في بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي والمصري، ليتطور الأمر ويلص لمشارة بينه وبين البدري، قبل أن يغادر الملعب وبتوجه إلى الفندق، اعتراضًا على قرار التبديل.

وقال ميدو ، خلال تصريحات صحفية، غالي لاعب كبير ومحترف، ونحترم النادي الأهلي في تعامله مع لاعبية بخصوص توقيع العقوبات حسب لائحة النادي.

وأضاف المدير الفني للفريق الدجلاوي، إنه يتمنى أن يكون حسام غالي وعماد متعب في الفريق، من الموسم المقبل، لما يتمتع به الثنائي من الخبرات الكافية في كرة القدم، ولكن لا نتحدث مع لاعب يرتبط بعقد مع النادي.

وتابع أحمد حسام “ميدو” : ” أبحث دائما عن لاعبين ذو خبرة، لكي أدعم بهم الفريق حتي يستفيد منهم اللاعبين الصغار في المستقبل، لكن لم يكن هناك تزاصل في الوقت الحالي بشأن ذلك الأمر.

وأختتم تصريحاته قائلًا : ” أرحب بحسام غالي وعماد متعب، لاعبا الفريق الأحمر، في أي وقت، الفريق يحتاج لهم ولخبرتهم والباب مفتوح لهم ، فهم إضاف لأي فريق”.