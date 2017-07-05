بسبب “حبيبة”.. ستوك سيتي يبدأ فترة إعداده للموسم الجديد بدون رمضان صبحي

يغيب رمضان صبحي، المحترف في صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي، عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، وذلك بسبب انشغاله بقضاء شهر العسل مع زوجته “حبيبة” بإسبانيا بجزر مالديف.

كان رمضان قد احتفل بزواجه من حبيبة إكرامي ، ابنه حارس الأهلي التاريخي إكرامي الشحات، وشقيقة شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول حالياً وزميل رمضان أيضا، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأحد الفنادق الكبري في القاهرة، وحضر معظم الشخصيات العامة والرياضية.

ويغيب رمضان عن فترة إعداد فريقه للموسم الجديد، بعدما حصل على إذن للراحة من مدربه مارك هيوز، المدير الفني للفريق الإنجليزية، ومن المقرر أن ينضم إلى الفريق ويشارك في التدريبات بشكل منتظم، عقب الانتهاء من شهر العسل.

ومن المقرر أن يصطحب رمضان زوجته مع إلى إنجلترا، بموافقة من والدها، من أجل استكمال دراستها بإنجلترا، والاستقرار هناك.

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي سينطلق يوم 14 أغسطس المقبل، وقد انهى ستوك سيتي موسمه الماضي في المركز الـ12 بمشاركة رمضان صبحي.